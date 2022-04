'Posso não concorrer a nada. Não vivo da política', diz Moro sobre eleições

Sergio Moro disse não descartar nenhuma possibilidade, mas afirmou que pode não concorrer nas eleições de 2022 (foto: Evristo Sá/AFP) Sergio Moro afirmou em entrevista à CNN Brasil, nesta quarta-feira (20/4), que "pode não concorrer a nada" nas eleições de 2022. O ex-juiz da Lava-Jatoafirmou emà CNN Brasil, nesta quarta-feira (20/4), que "pode não concorrer a nada" nasde 2022.





Moro decidiu trocar o Podemos pelo União Brasil às vésperas do fim do período da janela partidária. Ele se filiou ao partido em novembro e estava buscando construir a sua candidatura à Presidência. No entanto, decidiu desistir da candidatura no dia 31 de março.









Sergio Moro explicou que a retirada de seu nome da pré-candidatura à Presidência da República, causada após saída do Podemos para o União Brasil, e a definição de Luciano Bivar como nome do partido para disputar vaga ao Planalto ocorreu após uma avaliação de que, "somente com capital político", a eleição não estaria resolvida.





*Estagiária soba supervisão de Andreia Castro