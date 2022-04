Lula e Reginaldo Lopes vão lançar pré-candidaturas em Belo Horizonte

Evento dos petistas vai ser no centro de convenções do Expominas, na Região Noroeste da capital (foto: Ricardo Stuckert) ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o deputado federal Reginaldo Lopes (PT) vão lançar suas pré-candidaturas em Belo Horizonte no próximo dia 9 de maio.









“Acabamos de acertar, em uma reunião aqui em São Paulo, a realização do lançamento da minha pré-candidatura ao Senado e do Lula à presidência. Será em Belo Horizonte, no dia 09 de maio. Vamos juntar forças para levar esperança aos mineiros para reconstruir o Brasil. O presidente disse que está com muita saudade de Minas e que espera encontrar os muitos amigos e amigas que fez nestes anos todos de andanças por nosso estado", disse Reginaldo Lopes ao Estado de Minas.