Eleições 2022: Bolsonaro encurta distância para Lula no 1º e no 2º turno

Jair Messias Bolsonaro na última sexta-feira (22) em cerimônia em Porto Seguro, Bahia, pelos 522 anos da chegada dos portugueses ao Brasil (foto: Isac Nóbrega/Presidência da República) Pesquisa FSB/BTG Pactual divulgada nesta segunda-feira (25/04) mostra o ex-presidente Lula (PT) à frente de Jair Bolsonaro (PL) na disputa eleitoral deste ano, em outubro. Em cenário estimulado para intenções de voto, o petista tem 41% contra 32% do atual presidente da República. Em março deste ano, no último levantamento, Lula tinha 43%, enquanto Bolsonaro 29%. O petista variou dois pontos para baixo dentro da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais, mas o presidente subiu três pontos.









Somente outros dois candidatos pontuam: Vera Lúcia (PSTU) e Simone Tebet (MDB), com 1%. Leonardo Péricles (UP), Luciano Bivar (União), Sofia Manzano (PCB), Felipe d'Ávila (Novo) e José Maria Eymael (DC) também foram apresentados, mas não saíram do 0%.





Ainda no cenário estimulado, 6% dos entrevistados afirmaram que não escolheriam nenhum dos nomes, 2% disseram que anulariam ou votariam em branco e 1% diz não saber ou não respondeu.





Luiz Inácio Lula da Silva durante evento do Acampamento Terra Livre, em Brasília, em 13 de abril de 2022 (foto: Evaristo Sá/AFP)



Na pesquisa de março, Lula tinha 54% das citações, enquanto Bolsonaro apresentava 35%. "Lula segue na liderança, mas sua vantagem diminuiu bastante no último mês. Apesar de ter recuperado parte do eleitorado que votou nele no 2º turno de 2018, Bolsonaro segue com alta rejeição (57%)", diz Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa. O levantamento também simulou um segundo turno entre Lula e Bolsonaro. Neste caso, Lula caiu dois pontos percentuais e Bolsonaro subiu dois pontos, diferença que está dentro da margem de erro. O petista tem agora 52%, enquanto Bolsonaro 37%. 6% disseram não votar em nenhum, 3% em branco ou nulo e 1% não sabe ou não respondeu.Na pesquisa de março, Lula tinha 54% das citações, enquanto Bolsonaro apresentava 35%. "Lula segue na liderança, mas sua vantagem diminuiu bastante no último mês. Apesar de ter recuperado parte do eleitorado que votou nele no 2º turno de 2018, Bolsonaro segue com alta rejeição (57%)", diz Marcelo Tokarski, sócio-diretor do Instituto FSB Pesquisa.





A pesquisa quantitativa realizada pelo FSB Pesquisa aconteceu entre a última sexta-feira (22) e esse domingo (24). Ao todo, foram dois mil entrevistados, via ligação telefônica.





A margem de erro é de 2 pontos percentuais, e a confiança é de 95% para o cenário atual. O registro da pesquisa no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é: BR-04676/2022.

Pesquisa BTG/FSB - (2ª rodada)