Weintraub: 'Bolsonaro desistiu de enfrentar o sistema e é refém do Centrão'

Bolsonaro também questionou uma possível candidatura de Weintraub ao governo de SP. “Vocês podem ficar nos EUA por vários anos, mas têm que sumir e nunca mais pisem no Brasil. Se voltarem, o seu irmão pode ser preso e ficar igual ao Mandela”, teria dito o presidente.

Weintraub diz ter estratégias jurídicas internacionais como forma de garantia, caso seja preso.

“Se prenderem a gente, temos coisas que podemos acionar internacionalmente. No Brasil eles mandam, mas se pisar fora do Brasil fica complicado para eles.”Weintraub também desmentiu que teria dito que votaria no ex-presidente Lula. "Vou votar no Bolsonaro, mas por falta de opção", disse.Também participaram da live Ernesto Araújo, ex-chanceler brasileiro; Victor Metta e Paulo Eneias. Entre as motivações para a convocação do evento, está a recente provocação da família Bolsonaro contra a família de Weintraub, que afirmou que o pai da dupla seria "maconheiro", e a mãe, "prostituta".Pai dos irmãos, Mauro Weintraub é pesquisador do efeito das drogas. "Meu pai é um estudioso do tema e sempre defendeu que era preciso tratar a depressão", disse o ex-ministro.