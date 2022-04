Abraham Weintraub, ex0ministro da Educação de Jair Bolsonaro (foto: Agência Brasil/Reprodução)







Em áudio vazado nas redes sociais nessa quinta-feira (7/4), o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, criticou o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) e depositou seu favoritismo em Lula (PT). "Com Bolsonaro vai continuar piorando", afirmou.

Pré-candidato ao governo de São Paulo, pelo Brasil 35, Weintraub deixou o cargo de ministro ainda em 2020, ao receber um convite para ocupar um cargo de direção no Banco Mundial. Segundo ele, uma indicação que foi referendada pelo próprio Bolsonaro.









Weintraub acabou admitindo que a vitória do ex-presidente Lula é o melhor cenário para as eleições de 2022: “Hoje ou é com o Lula ou a gente continua piorando”, declarou. “Historicamente, o segundo mandato do presidente costuma ser o pior. Um segundo mandato de Bolsonaro, mais fraco que o atual, vai ser um horror”, continuou.





Ao se referir a Sérgio Moro, ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Bolsonaro, foi enfático: “Nunca apoiei ele”. Para Weintraub, Moro não é um criminoso, "mas tem muitos defeitos”.