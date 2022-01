Bolsonaro quer jogar ex-ministro Abraham Weintraub para debaixo do tapete

Jair Bolsonaro e Abraham Weintraub (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)



Mais um ex-ministro entrou na lista de indesejados do presidente Jair Bolsonaro (PL). Desta vez, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub vem irritando o chefe do Executivo com sua possível candidatura ao governo de São Paulo pelo PTB.





Bolsonaro já deixou bem claro a sua preferência pelo ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, para concorrer ao governo paulista. Assim, a ideia é jogar para debaixo do tapete o ex-ministro da Educação.





O chefe do Executivo comparou Weintraub a ex-aliados e ao ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta. Palacianos afirmam que o presidente também classifica o ex-chefe da pasta de Educação como sendo “irresponsável”.





Alguns dos aliados do presidente defendem que ele deve começar a externalizar o descontentamento. Contudo, a candidatura de Weintraub é defendida pela ala ideológica a qual Bolsonaro procura uma reaproximação.