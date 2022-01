Eleições 2022: Queiroz deve se candidatar a deputado federal

AM

“Não tenho nenhum impedimento para concorrer. Sou investigado como várias pessoas são, várias que inclusive estão ocupando cargos no momento”, afirmou Queiroz.

O ex-assessor deve se filiar ao PTB, mas também tem sido cogitado como puxador de votos de legendas menores do campo conservador.





Durante a entrevista, o ex-policial disse que é um “grande admirador do Roberto Jefferson”, ex-deputado federal e presidente afastado do PTB, que está preso desde agosto do ano passado.





Queiroz foi denunciado por peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro junto com Flávio Bolsonaro e outras 15 pessoas em novembro de 2020 no caso das rachadinhas, prática na qual parlamentares se apropriam de parte dos salários dos assessores.

O ex-assessor chegou a ser preso pelo Polícia Federal em junho de 2020, em Atibaia. O imóvel em que ele estava era de Frederick Wassef, então advogado de Flávio e do presidente Jair Bolsonaro. Menos de um mês depois ele conseguiu no Superior Tribunal de Justiça (STJ) o benefício da prisão domiciliar. Em março deste ano, o mesmo STJ votou por libertar Queiroz.