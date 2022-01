Foragido, Allan dos Santos diz estar sem dinheiro para pagar advogados

O blogueiro bolsonarista Allan dos Santos escreveu no Telegram, nesta terça-feira (18/1), que não tem mais dinheiro para pagar os advogados que acompanham os casos dele no Brasil.

No post, Allan pede ajuda dos seus seguidores. Com pedido de prisão emitido pelo ministro Alexandre de Moraes , do Supremo Tribunal Federal (STF), no âmbito do inquérito das fake news, o blogueiro está foragido nos Estados Unidos.