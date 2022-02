Weintraub diz à PF que Lewandowski quis comprar sua casa; entenda

AM

Abraham Weintraub diz que Ricardo Lewandowski fez uma proposta de compra de sua casa (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Nelson Jr. / SCO / STF ) O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub afirmou, nesta sexta-feira (4/2), que o ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal (STF), fez uma proposta de compra de sua casa em São Paulo. De acordo com Weintraub, o imóvel não estava a venda.



Segundo o ex-ministro, a oferta teria sido feita ao advogado Auro Tanaka, por meio de uma corretora.





O ex-ministro da Educação é alvo de uma apuração preliminar aberta pelo ministro STF Alexandre de Moraes que investiga ataques e notícias falsas envolvendo a Corte.

Em entrevista veiculada em um podcast em 17 de janeiro deste ano, Weintraub disse que um dos ministros do STF, que negou habeas corpus a ele, havia tentado comprar sua casa.

“Moro numa casa, num condomínio fechado, uma casa boa. Um juiz do STF estava procurando casa na região, dentro do condomínio. Viu a minha casa e falou: ‘Pô, casa bonita, hein? De quem é?’ Falaram: ‘Abraham Weintraub’. ‘Pergunta para ele se não quer vender para mim’. O que acha disso? É adequado?”, disse o ex-ministro na entrevista.

De acordo com Moraes, Weintraub divulgou “diversas informações falsas acerca da atuação do Supremo Tribunal Federal e de condutas relacionadas a seus membros” e, por isso, determinou que a PF ouvisse o ex-ministro.

No depoimento, Weintraub disse que não foi sua intenção difamar o ministro do Supremo ou relacioná-lo a algum tipo de crime, mas prometeu apresentar registros de entrada de Lewandowski no condomínio.