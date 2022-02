Weintraub chega para depor na PF nesta sexta: 'Sempre falei a verdade'

Ex-ministro da Educação Abraham Weintraub (foto: Tv Globo/Reprodução)



O ex-ministro da Educação Abraham Weintraub chegou, nesta sexta-feira (4/2), à Superintendência da Polícia Federal, em São Paulo.

Weintraub é alvo de uma apuração preliminar aberta pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que investiga ataques e notícias falsas envolvendo a Corte.

Ao chegar na PF, Weintraub disse que "sempre falou a verdade" e que não tem medo da Justiça.





"Várias vezes, ao longo desses três anos em que eu me tornei uma pessoa pública, as pessoas me taxaram como controverso, fui processado 178 vezes. Nunca tive um processo antes e ganhei absolutamente todos os processos porque eu sempre falei a verdade. Então assim, conhecereis a verdade, eu falo a verdade. Se aqui no Brasil, infelizmente, hoje, falar a verdade é ser polêmico, essa é a minha trilha, não vou fugir dela."





Em uma entrevista veiculada em um podcast em 17 de janeiro deste ano, Weintraub disse que um dos ministros do STF, que negou habeas corpus a ele, havia tentado comprar sua casa num condomínio fechado, mesmo sem ela estar à venda.

“Moro numa casa, num condomínio fechado, uma casa boa. Um juiz do STF estava procurando casa na região, dentro do condomínio. Viu a minha casa e falou: ‘Pô, casa bonita, hein? De quem é?’ Falaram: ‘Abraham Weintraub’. ‘Pergunta para ele se não quer vender para mim’. O que acha disso? É adequado?”, disse o ex-ministro na entrevista.





De acordo com Moraes, Weintraub divulgou “diversas informações falsas acerca da atuação do Supremo Tribunal Federal e de condutas relacionadas a seus membros” e, por isso, determinou que a PF ouvisse o ex-ministro.