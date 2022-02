Bolsonaro: 'Mais importante do que eleição são as vagas para o STF'

No último dia 10, o presidente Jair Bolsonaro afirmou "ter na cabeça" os nomes de seus dois próximos indicados ao Supremo, caso seja reeleito (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (4/2) que a indicação de dois ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF) em 2023 será mais importante do que o pleito presidencial deste ano. O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta sexta-feira (4/2) que a indicação de dois ministros para o Supremo Tribunal Federal (STF) em 2023 será mais importante do que o pleito presidencial deste ano.





"A gente está mudando, não dá para mudar de uma hora para a outra o curso de um transatlântico. Mais importante do que eleição para presidente são as duas vagas para o Supremo no ano que vem", apontou em conversa com apoiadores nas redes sociais.





O chefe do Executivo já conseguiu emplacar dois nomes indicados por ele na Corte: o de Kassio Nunes Marques e o de André Mendonça.

No último dia 10, ele afirmou "ter na cabeça" os nomes de seus dois próximos indicados ao Supremo, caso seja reeleito. No entanto, não detalhou quem seriam.





Mulheres



Bolsonaro também comentou pesquisa que aponta rejeição maior ao seu governo por parte de mulheres.





"Dá pena. Quero ver se faço uma nova viagem para Roraima, para ver se agora vou a Pacaraima. A média diária de refugiados está batendo 800, a maioria de mulheres e crianças. Segundo as pesquisas, as mulheres não votam em mim. Votam na esquerda. Em pesquisa a gente não acredita. Mas se há reação por parte das mulheres, faz uma visitinha em Pacaraima, Boa Vista, nos abrigos, vê como estão as mulheres lá, fugindo do paraíso socialista defendido pelo PT", bradou.





"Você não pode culpar o povo, porque grande parte foi preparado desde a escola a achar que o errado é certo. É comum a gente falar que, até os 20 (anos), quem não foi de esquerda não tinha coração. E se depois dos 30 continua (a ser de esquerda), não tem cérebro. Cabe a gente mostrar o outro lado", completou.