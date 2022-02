Após alta da COVID, TRE-MG passa a exigir marcação prévia para atendimento

Medida busca evitar aglomeração e a disseminação do coronavírus (foto: Paulo Filgueiras/EM/D.A Press)

Os cartórios do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG) passaram a exigir agendamento prévio para qualquer atendimento presencial. A medida foi tomada nessa quinta-feira (3/2) após o aumento de casos de COVID-19 em Minas Gerais.

Segundo o TRE-MG, o agendamento de horário tem como objetivo evitar aglomerações e distribuir melhor o fluxo de pessoas que buscam atendimento nos cartórios, contribuindo para prevenir a disseminação do coronavírus.

“A norma considera a importância de se proteger a saúde dos colaboradores do TRE-MG e de todos aqueles que necessitem dos serviços da Justiça Eleitoral mineira, sem se descuidar da continuidade do serviço público”.

Atendimento on-line

Além do serviço presencial, o tribunal continua com o atendimento on-line e reforçou a recomendação das pessoas priorizarem o uso dos serviços virtuais durante a pandemia. As solicitações de emissão da primeira via, transferência, revisão e regularização do título de eleitor podem ser feitas pelo sistema “Título Net”, no site do TRE-MG.

Serviços como a consulta e pagamento de multas, consulta do local de votação e emissão da certidão de quitação eleitoral também estão disponíveis no atendimento on-line.

Título de eleitor

Eleitores que buscam regularizar o título de eleitor para as Eleições de 2022 precisam procurar o TRE-MG até o dia 4 de maio. Após essa data, o cadastro eleitoral será fechado.

Os serviços relacionados ao título, como solicitar a emissão da primeira via, transferência e a atualização ou regularização do título de eleitor, também estão disponíveis no site do tribunal.

A coleta da biometria está suspensa desde março de 2020, por causa da pandemia de COVID-19. Portanto, quem está com o título em dia e quer apenas cadastrar a biometria não precisa buscar atendimento.

Para marcar um horário de atendimento, o eleitor pode acessar o site do TRE-MG ou pelo Disque-Eleitor, no número 148 ou (31) 2116-3600. As unidades de atendimento estão funcionando de segunda a sexta-feira, das 13h às 18h. É obrigatório o uso de máscara cobrindo nariz e boca.