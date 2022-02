Estacionamento rotativo volta a ser cobrado na área hospitalar de BH

A partir de 14 de fevereiro, segunda-feira, as vagas de estacionamento rotativo digital na área hospitalar de Belo Horizonte voltarão a ser cobradas. A utilização dos créditos havia sido dispensada em março de 2020, início da pandemia da COVID-19.

Talões do rotativo devem ser trocados por créditos digitais; veja como

“O objetivo é facilitar o acesso dos profissionais da área de saúde às vagas de estacionamento, em função das medidas estabelecidas pelas autoridades para prevenção ao contágio e contenção da propagação do Coronavírus. A medida permanece até a sua revogação”, comunicou a PBH na época em que o estado contabilizava 29 casos de COVID-19, sendo 18 na capital mineira.De lá para cá, somente em BH, 318.449 foram infectadas pelo coronavírus e 7.197 morreram. Os dados são do boletim da Secretaria Municipal de Saúde divulgado nessa quinta (3/2).

A revogação veio por meio da Portaria BHTrans nº 012/2022 , publicada no Diário Oficial do Município (Dom) desta sexta-feira (7/2).No texto, a presidente substituta da empresa, Deusuite Matos Pereira de Assis, justifica a revogação da portaria de 2020 “considerando a volta gradativa do funcionamento da cidade à sua normalidade em função da melhoria das condições de saúde pública verificadas nos últimos meses, e considerando ainda os estudos técnicos realizados e os indicadores de utilização dos estacionamentos rotativos na capital”.