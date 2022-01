Talões do rotativo devem ser trocados por créditos digitais; veja como

A troca pode ser feita até junho deste ano (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

Belo Horizontinos devem trocar os talões e folhas do rotativo de estacionamento por créditos eletrônicos no Estacionamento Rotativo Digital. O rotativo de Belo Horizonte passará a ser completamente digital a partir da próxima segunda-feira (10/01).





A troca pode ser feita até junho deste ano.









Confome a Prefeitura de Belo Horizonte, a troca será feita na proporção 1/1, considerando os talões de papel que ainda não foram utilizados, ou seja, na apresentação de um talão de papel sem nenhum preenchimento será concedido um crédito eletrônico.



A PBH anunicou a mudança na última sexta-feira (31/12) através do Diário Oficial do Município (DOM). O Estacionamento Rotativo Digital é válido desde 2018.



De acordo com a BHTrans, a medida foi tomada “considerando a pequena utilização de talão de papel nas áreas de estacionamento rotativo e considerando a melhor efetividade da fiscalização e os indicadores de utilização dos estacionamentos rotativos na capital”.

Entenda como vai funcionar a troca:

O usuário deverá realizar cadastro no APP Rotativo Digital BH, informando CPF e email. O usuário deverá preencher formulário fornecido pela BHTRANS e entregar pessoalmente, juntamente com os talões de papel no BH Resolve (Rua Caetés, 342) ou através de carta registrada, para o mesmo endereço ou local a ser definido pela BHTRANS. Os créditos eletrônicos serão fornecidos em até 15 dias úteis após a entrega da documentação necessária, na conta vinculada ao CPF do usuário. O prazo para troca dos talões de papel se encerra em 180 dias após a publicação desta portaria (ou seja, em 30 de junho de 2022)

* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira