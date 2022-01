Detran-MG amplia atendimento de serviços para o Barreiro e Venda Nova

Renovação de CNH é um dos serviços disponíveis nas duas UAIs (foto: Paulo Paiva/DP/D.A Press)

As Unidades de Atendimento Integrado (UAIs) Barreiro e Venda Nova, em Belo Horizonte, já oferecem, desde o final de dezembro, serviços de atendimento ao cidadão do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG). Os novos serviços serão ampliados gradativamente, começando pela renovação de Carteira Nacional de Habilitação (CNH), alteração de dados do condutor e alteração de dados do candidato.





A UAI Barreiro fica no Via Shopping e a Uai Venda Nova dentro do Shopping Estação.









Entre os serviços oferecidos, nas UAIs do Barreiro e de Venda Nova, estão:





renovação de CNH,

adição de Categoria,

mudança de endereço,

pedido de segunda via

cadastro de candidato à CNH





Já em relação aos veículos, estão disponíveis serviços como:





comunicação de Venda de Veículo,

transferência de Veículos,

emissão de Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV),

1º Emplacamento





“A expansão dos serviços do Detran-MG para outras UAIs reafirma o empenho do governo de Minas em simplificar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos. Essa novidade será levada aos poucos para todas as localidades atendidas por uma UAI”, afirma Lucas Vilas Boas, superintendente Central de Canais de Atendimento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), órgão responsável pela coordenação das UAIs.





“Iniciamos com a unidade da Praça Sete e, agora, ampliamos para as do Barreiro e Venda Nova, completando todas as unidades da capital”, completa.





De acordo com o delegado Eurico da Cunha Neto, diretor do Detran-MG, o objetivo é levar o atendimento para mais perto do cidadão. “A descentralização dos serviços de trânsito para as três UAIs da capital é estratégica e faz parte do compromisso da atual gestão de proporcionar comodidade ao cidadão, evitando filas e grandes deslocamentos.”





Atendimento por agendamento prévio





Os atendimentos nas UAIs são feitos apenas com agendamento prévio, para garantir comodidade ao cidadão e evitar filas no local. O agendamento deve ser feito nos canais oficiais do governo de Minas – site do Detran-MG Portal MG e aplicativo MG App. As UAIs Barreiro e Venda Nova já faziam o serviço de prova eletrônica de legislação. Confira aqui todos os serviços.





A unidade Barreiro está localizada na Avenida Afonso Vaz de Melo, nº 640, Barreiro. Já a unidade Venda Nova fica na Avenida Cristiano Machado, 11833, Vila Cloris.

*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz