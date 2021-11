UAI Praça Sete passa a oferecer serviços prestados pelo Detran de BH

Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete, localizada na Avenida Amazonas, 478, Centro de Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press - 09/06/2021)

, localizada na Região Central de Belo Horizonte, vai absorver de forma progressiva os serviços de atendimento ao cidadão do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG), prestados na sede da Avenida João Pinheiro, 417. Durante este mês, os condutores e proprietários de veículos poderão realizar os serviços nos dois locais. Já a partir de dezembro, o atendimento será concentrado apenas na UAI Praça Sete.





A unidade já realiza alguns serviços do Detran-MG como prova eletrônica de legislação, entrega de Carteira Nacional de Trânsito (CNH) e aqueles relacionados aos veículos.





Agendamento e serviços on-line





Com a incorporação, 36 serviços do Detran vão passar a ser prestados pela equipe UAI. Entre eles estão alteração de dados, renovação de CNH, adição de categorias à carteira e cadastros biométricos. Confira a lista completa aqui





É preciso agendar o atendimento na unidade para garantir comodidade e evitar filas no local. O agendamento deve ser feito nos canais oficiais do Governo de Minas – site do Detran-MG Portal MG e aplicativo MG App.





A migração não altera agendamentos que já tenham sido feitos para a sede do Detran-MG. Diversos serviços também estão disponíveis em formato digital nesses canais, dispensando o comparecimento presencial à unidade de atendimento.





Modernização





A migração completa dos serviços do Detran-MG para a UAI Praça Sete tem como objetivo garantir eficiência na prestação de serviços públicos e economia para o Estado.





“A incorporação dos serviços do Detran-MG pela UAI vai nos permitir avançar, ainda mais, na melhoria de serviços para os mineiros. A medida traz facilidades para a população, amplia a variedade de serviços integrados em um único local e gera eficiência para o Estado, que economizará gastos com a migração”, explica o superintendente Central de Canais de Atendimento da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), órgão responsável pela coordenação das UAIs, Lucas Vilas Boas.





Ele ressalta o empenho em simplificar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos. “A equipe da UAI é especializada para realizar atendimento ao público de maneira ágil e com qualidade. Adotamos, sempre que possível, tecnologias para eliminar etapas presenciais, mas mantemos um atendimento presencial humanizado para que ninguém seja excluído.”





De acordo com o diretor do Detran-MG, delegado Eurico da Cunha Neto, as UAIs têm toda infraestrutura e profissionais qualificados para atender as demandas relacionadas ao órgão de trânsito. “A oferta dos serviços do Detran-MG faz parte de um conjunto de ações para modernizar e desburocratizar os processos de habilitação e veículos, com mais eficiência e comodidade para o cidadão”, afirma.





A UAI Praça Sete fica na Avenida Amazonas, 478, Centro, Belo Horizonte.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.