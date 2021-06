Fechada há cinco dias, UAI Praça Sete retoma atendimento parcial

O posto da UAI Praça Sete reabriu parcialmente nesta segunda-feira (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press)

A Unidade de Atendimento Integrado (teve os serviços de entrega de carteira de habilitação, carteira de trabalho, carteira de identidade e passaporte, além da prova eletrônica de legislação do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (-MG) retomados após suspender temporariamente os atendimentos

Todas as pessoas que buscam os serviços no local devem fazer, que pode ser feito de forma gratuita pelos canais oficiais do Governo de Minas () e pelo aplicativoA UAI informa que outros serviços podem ser prestados de forma on-line nesses canais e nas páginas dos órgãos responsáveis.

Quem fez agendamentos no período em que o atendimento ficou paralisado recebeu informações a respeito de remarcação por mensagem SMS ou e-mail.



A suspensão, na quarta-feira (9/6) da semana passada, ocorreu como forma de prevenção à COVID-19.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Kelen Cristina