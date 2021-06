Uai Praça Sete suspende atendimento e deixa usuários 'na mão'

Com atendimento suspenso partir desta quarta (9/6), Uai Praça Sete registrou a presença de usuários indignados: 'Dei com a cara na porta', diz jovem que veio de outra cidade (foto: Jair Amaral/EM/D.A.Press) Uai Praça Sete), no Centro, registrou a presença de usuários frustrados esta manhã. Fechada a partir desta quarta-feira (9/6) como forma de conter o avanço da pandemia , a Unidade de Atendimento Integrado (UAI) Praça Sete (), no Centro, registrou a presença de usuáriosesta manhã.









O governo de Minas havia informado, nesta terça (8/6), que enviaria e-mails e mensagens de celular aos usuários agendados entre 8 e 14 de junho, orientando à remarcação do serviço. Muitas pessoas, no entanto, afirmaram não ter recebido qualquer comunicado.





É o caso de Isabel Silva. Ela relata que veio de Caratinga, a 295 quilômetros de Belo Horizonte, para tirar o passaporte nesta quarta (8/6). Segundo ela, o atendimento estava acertado para as 7h56.





"É uma falta de respeito. Viajei seis horas para chegar aqui para dar com a cara na porta", queixa-se.





As demandas dos usuários que compareceram à unidade esta manhã incluem também solicitação de seguro-desemprego, entrega da carteira de habilitação e da carteira de trabalho.





A reportagem solicitou esclarecimentos do estado sobre as reclamações, mas ainda não obteve retorno.

Como reagendar

De acordo com o governo de Minas a Uai Praça Sete permanecerá fechada até 14 de junho. A medida visa reduzir a circulação de pessoas nas ruas após a alta de casos de COVID-19 registrada pelas autoridades sanitárias ao longo da última semana em Minas.





Os reagendamentos poderão ser realizados a partir de segunda-feira (14/6), com restrições, por meio do aplicativo MG APP ou do site do governo estadual. O posto receberá o público apenas para entrega de carteira de identidade, passaporte, carteira de habilitação e carteira de trabalho.Os demais serviços serão disponibilizados online, por meio dos mesmos canais.