CNH: Justiça obriga Detran a oferecer profissional de libras durante exame

Justiça determina a Detran oferecer profissional de libras para exame de direção (foto: Getty Images)



A Justiça determinou que o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) ofereça profissional de libras para exame de direção de uma pessoa com deficiência auditiva. O caso, que foi divulgado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) nesta quarta-feira (18/8), ocorreu no 2º Juizado Cível da Comarca de Pará de Minas. O rapaz entrou na Justiça após ter sido reprovado nos exames teóricos.









O homem alegou ser portador de surdez neurossensorial profunda bilateral e possui como meio de comunicação e expressão a Língua Brasileira de Sinais (libras). Por isso, ele atribuiu sua reprovação à apresentação da prova sem critérios satisfatórios para compreensão de um surdo.





No processo, ele enfatizou que a ausência de um intérprete de libras, credenciado pelo Detran, “impossibilitou seu bom desempenho nos exames preliminares para seguir as etapas de habilitação”.





Direito à acessibilidade

A defesa pediu a disponibilização de um funcionário habilitado em libras ou autorização para que ele levasse um intérprete próprio para a realização dos exames teóricos.





O Estado de Minas Gerais argumentou que a prova teórica aplicada para obtenção da CNH é na modalidade escrita, exigindo-se apenas a leitura e interpretação do candidato.





Lei garante o direito

Para decidir, a juíza Gabriela Andrade de Alencar Ramos registrou que há previsão na lei nº 10.379/1991 que determina ao Estado de Minas Gerais a necessidade de oferecer ao público externo atendimento particularizado, por meio de profissionais intérpretes da língua de sinais, quando houver solicitação.





Legislação e direção

A magistrada acrescentou, em sua sentença, que também há orientação na Resolução 558 do Conselho Nacional de Trânsito (Contran) que autoriza ao candidato a condutor de veículos automotores, com deficiência auditiva, o acesso a Libras quando da realização de exames referentes à CNH.





A reportagem do EM entrou em contato com o Detran e vai acrescentar o posicionamento neste texto caso o órgão se manifeste.



(Com informações da Assessoria de Comunicação Institucional do TJMG)