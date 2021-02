CNH voltará a ser entregue na casa dos motoristas; veja detalhes

Documentos de habilitação voltarão a ser enviados via Correios aos motoristas (foto: Paulo Paiva/DP/D.A Press)









“As habilitações emitidas entre os dias 8 de janeiro e 12 de fevereiro, de motoristas residentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e no interior do estado, continuam disponíveis para entrega pela Ciretran do município. Já os documentos de residentes de Belo Horizonte, emitidos entre os dias 8 e 22 de janeiro, serão entregues pessoalmente na UAI Praça Sete, mediante agendamento”, informou, em nota, a Polícia Civil.





Estado de Minas esteve na sede do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) e No dia 10 de fevereiro, oesteve na sede do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) e constatou aglomerações de pessoas em filas de espera , mesmo com a necessidade de agendamento para retirar os documentos. Os motoristas tiveram que buscar presencialmente carteiras e permissões após uma uma determinação do Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin) da Fazenda Estadual (Sefaz) que teve o intuito de poupar os custos com o serviço postal.

informou, nesta sexta-feira (19/02), que os condutores de veículos do estado voltarão a receber suas respectivase permissões via Correios. Antes, uma mudança na regra de entrega dos documentos fez com que motoristas se deslocassem até uma Circunscrição Regional de Trânsito (Ciretran).