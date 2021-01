Minas muda forma de entrega de CNH; veja como funciona

Para a entrega das CNH%u2019s e PPD, é necessária a apresentação de documento de identificação e assinatura do destinatário (foto: Paulo Paiva/DP/D.A Press)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informa que os documentos dede, residentes na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH) e no interior do estado, passam a ter nova forma deCom o objetivo de trazer economia ao Estado, o Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin) decidiu recentemente que as Carteiras Nacionais de Habilitação (CNH’s) e Permissão para Dirigir (PPD) não podem ser entregues pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) por meio doscom o adicional do Aviso de Recebimento (AR).Sendo assim, as habilitações expedidas, a partir do diadede 2021, serão enviadas para Delegacias Regionais de Polícia Civil (DRPC) e distribuídas para as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretran), onde serão entregues pessoalmente aos motoristas.Para a entrega das CNH’s e PPD, éa apresentação de documento de identificação e assinatura do destinatário. Nos municípios onde não há Ciretran, os documentos serão entregues pelos Correios, nos endereços cadastrados pelo condutor nos sistemas do Detran-MG.Para os municípios que possuem Ciretran, o cidadão deverá observar se há necessidade de agendamento. Os agendamentos, quando necessários, serão realizados por meio deste site, na aba “Atendimento”. Nos casos em que o documento é enviado pelos Correios, é necessário que alguém atenda o carteiro para assinar o comprovante de recebimento.Após três tentativas de entrega sem sucesso, o documento será enviado à Ciretran que atende o município.