Pedido de renovação de CNH pode ser feito por aplicativo em Minas

Para solicitar a renovação da CNH pelo aplicativo, o usuário deve acessar a aba “Veículos e Condutores” e clicar em “Solicitar Renovação da CNH”. Em seguida, ele deve informar o CPF, o município residencial e as datas de nascimento e da 1ª habilitação. O aplicativo fará o direcionamento para uma clínica credenciada para realização do exame.Segundo a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), a inserção dos serviços do Departamento de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) no aplicativo é fruto de uma parceria do Governo de Minas com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), dentro do programa Governo Digital do Ministério da Economia.