Mesmo com agendamento, retirada de CNH gera filas no Detran de BH

Fila para retirada de CNH's e PDD's na sede do Detran-MG, em Belo Horizonte nesta quarta (10/2). Condutores que tiveram a carteira de motorista emitida entre 8 e 22 de janeiro devem comparecer presencialmente à sede do órgão para retirada do documento (foto: Jair Amaral/E.M/D.A Press)

Condutores deque foram convocados a fazer a retirada da Carteira Nacional de Habilitação () ou da Permissão para Dirigir () na sede do Departamento de Trânsito de Minas Gerais () relatam que, mesmo com a necessidade de agendamento, o atendimento no órgão é demorado.

A morosidade na prestação do serviço tem gerado aglomerações de pessoas em filas de espera, aumentando a exposição dos motoristas ao risco de contaminação pelo novo coronavírus.

A retirada de CNH’s na sede do Detran-MG f oi imposta por uma determinação do Comitê de Orçamento e Finanças (Cofin) da Fazenda Estadual (Sefaz) que teve o intuito de poupar os custos com o serviço postal. A decisão corresponde apenas aos documentos que foram emitidos no estado entre os dias 8 e 22 de janeiro.

O Estado de Minas esteve no local indicado para retirada dos documentos na manhã desta quarta-feira (10/02) e confirmou a formação de filas para o acesso ao atendimento. Embora o distanciamento social não tenha sido observado da forma ideal, todos os condutores usavam máscara.

O Detran-MG esclarece que programou os horários disponíveis para agendamento de forma que o quantitativo de pessoas a serem atendidas não gere aglomerações. O órgão ressalta que só são atendidos os cidadãos com máscaras protetoras e que conta com a colaboração dos condutores na observação das normas de segurança sanitária, como distanciamento e uso de álcool em gel.

O órgão disponibilizou uma lista com os nomes dos condutores que precisam comparecer à sede para a retirada da habilitação.

O Detran-MG em BH fica localizado na Avenida João Pinheiro, próximo a Praça da Liberdade. Para a entrega das CNH’s e PPD, é necessária a apresentação de documento de identificação e assinatura do destinatário.

As CNHs de residentes da capital emitidas após o dia 22 de janeiro foram remetidas aos endereços dos condutores por meio dos Correios. Após três tentativas frustradas de entrega, o documento é remetido para o BH Resolve, na Praça Sete.

No interior do estado, as habilitações expedidas entre 8 e 22 de janeiro foram enviadas para Delegacias Regionais de Polícia Civil (DRPC) e distribuídas para as Circunscrições Regionais de Trânsito (Ciretran), onde também devem ser retiradas pessoalmente pelos motoristas.