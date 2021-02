Cruz Vermelha lança ação para socorrer vítimas das chuvas em Minas

Equipe da Cruz Vermelha de Minas Gerais em ação da SOS Chuvas no bairro Ribeiro de Abreu, em Belo Horizonte. A campanha atua na distribuição de donativos e no amparo psicossocial da população afetada pelas chuvas intensas comuns neste início de ano (foto: Cruz Vermelha MG/Reprodução)

Brasileira de Minas Gerais (CVB-MG) lançou nessa semana a campanha, que pretende socorrer a população afetada pelas cheias eme em cidades do interior de Minas.

A entidade montou um galpão para recebimento e armazenamento de donativos e já está distribuindo alimentos e kits de higiene aos moradores da capital prejudicados pelas chuvas do último final de semana. Entretanto, o estoque é limitado e a frente de ação carece de doações para atender mais áreas vulneráveis.

Segundo Vinícius Alves, coordenador de arrecadação de donativos na CVB-MG, a campanha SOS Chuvas atua em duas frentes e, além das doações para auxílio imediato aos afetados, ele destaca a equipe técnica de psicólogos e assistentes sociais que realizam oe a análise de vulnerabilidades da comunidade.

Já na última segunda-feira (8/2), as equipes da SOS Chuvas visitaram pontos do Bairro São Gabriel, em Belo Horizonte, e também bairros da periferia de Santa Luzia para apurar os danos decorrentes das chuvas que atingiram a região metropolitana nos últimos dias.

Segundo a medição do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), até nessa segunda-feira (8/02) já havia chovido um volume superior ao esperado para todo o mês de fevereiro em Belo Horizonte.

No Bairro Ribeiro de Abreu, Região Nordeste de BH, a Cruz Vermelha realizou a doação de 50 cestas básicas, 170 kits de higiene, 20 kits de limpeza e colchões. O bairro foi um dos mais atingidos pelas precipitações, que aumentaram o volume do Ribeirão do Onça, que invadiu diversas casas na localidade.

Segundo Alves, o estoque da entidade está muito reduzido e foi praticamente todo utilizado em doações aos moradores do Bairro Ribeiro de Abreu.

“Nós atendemos a população de lá (Ribeiro de Abreu), mas ficaram pendentes duas regiões que nós fizemos a análise, mas não conseguimos ainda beneficiá-las. Municípios do interior também estão entrando em contato pedindo ajuda, como Raposos e comunidades da região do Serro. Portanto, pedimos apoio da população pra nos ajudarem com itens básicos”, convoca Alves.

A Cruz Vermelha ressalta que está recebendo apenas alimentos não perecíveis, água mineral, material de limpeza, material de higiene, fraldas e colchões. Roupas e calçados não fazem parte das ações pela impossibilidade de higienização desses itens contra o novo coronavírus.

As doações devem ser feitas na sede da CVB-MG, localizada na Alameda Ezequiel Dias, 427, no Centro de Belo Horizonte. O local fica aberto diariamente, das 8h às 18h.



*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira