BH tem alerta de chuva para hoje; pancadas podem ocorrer em todo o estado

Clima no início da manhã desta quarta na Região Centro-Sul de BH (foto: Edésio Ferreira/EM/DA Press)







A previsão do tempo para esta quarta-feira (10/2) é de pancadas de chuva em todo o estado de Minas Gerais, devido às áreas de instabilidade atmosférica. Segundo o boletim do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Belo Horizonte ainda está sob um alerta para chuvas intensas até o fim da manhã.









Um alerta do Inmet dá conta de que podem ocorrer chuvas intensas na Grande BH ainda nesta manhã. “As condições atmosféricas estarão favoráveis para ocorrência de chuvas intensas (entre 20 e 30mm/h ou até 50 mm/dia), acompanhadas de ventos fortes (entre 40 - 60 km/h) em áreas isoladas do Noroeste, Norte, Central Mineira, Metropolitana e Zona da Mata, no período das 13h do dia 09/02/2021 às 12h do dia 10/02/2021”, diz o texto.





Outras regiões





Ainda de acordo com o boletim do Inmet, há possibilidade de chuvas fortes nas regiões Norte, Noroeste e Leste de Minas Gerais, “onde se deve redobrar os cuidados, pois há potencial para alagamentos e elevação dos níveis de rios”.





Também há um alerta de chuvas intensas e ventos fortes em áreas isoladas dos vales do Jequitinhonha, Mucuri e Rio Doce até o meio-dia desta quarta.









O instituto também destaca que o calor volta a se intensificar em todas as regiões do estado, com a temperatura máxima atingindo 36°C no Triângulo Mineiro.