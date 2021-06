Suspeito de aplicar golpe da CNH falsa é preso em Lavras

Homem foi levado para a Delegacia de Lavras. Polícia Civil investiga atuação dele em outras regiões (foto: Polícia Civil de MG/Divulgação)

A Polícia Civil prendeu nesta terça-feira (8/6) em Lavras, no Sul de Minas, um homem de 45 anos suspeito de aplicar o "golpe da CNH" em pessoas que queriam tirar a Carteira Nacional de Habilitação com mais "rapidez". Ele teria feito ao menos quatro vítimas na cidade vizinha de Itumirim. O nome não foi divulgado.

As vítimas, então, entraram em contato com o golpista, que cobrou valores que variavam conforme a condição financeira, mas sempre partindo de R$ 1 mil.

Assim que os pagamentos eram realizados, o homem sumia e bloqueava os números das vítimas.

Os policiais civis de Itumirim começaram a rastrear o golpista e descobriram que ele estava em Lavras. Um mandado de prisão expedido pela Justiça foi cumprido nesta terça-feira, no município vizinho.

Ações parecidas no Vale do Aço

Com o homem preso, a Polícia Civil quer saber se foi ele quem também mandou mensagens para moradores de diversas cidades do Vale do Aço oferecendo o mesmo "serviço".

No começo do ano, mensagens que prometiam a habilitação em 'tempo recorde' começaram a ser divulgadas em grupos de cidades como Timóteo.



Os valores que deveriam ser pagos partiam de R$ 1.200 para categoria A (motos) até R$ 2.500 para a categoria AE (motos e veículos pesados).

Na época, não foram feitas denúncias de forma oficial nas delegacias da região, por isso não houve inquéritos abertos.