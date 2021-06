Imigrantes venezuelanos chegam a Sete Lagoas e prefeitura faz abordagem

Abordagem de equipe da prefeitura de Sete Lagoas aos venezuelanos (foto: Prefeitura de Sete Lagoas/Divulgação)

Representantes das secretarias municipais de Assistência Social, Educação e Saúde participaram de uma reunião para tratar da situação de imigrantes venezuelanos em Sete Lagoas, Região Central de Minas.

Nos últimos dias, foram encontrados vários imigrantes da Venezuela na cidade. Muitos deles estão em semáforos de cruzamentos da região central solicitando dinheiro aos motoristas.

Na semana passada, equipes da Secretaria de Assistência Social foram a campo para a realização de abordagem aos imigrantes. O Centro POP (Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua) e o Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) são fundamentais neste tipo de aproximação.

Segundo Luciene Chaves, secretária municipal de Assistência Social, “são equipamentos para atendimento de jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia ou sobrevivência. Sua finalidade é identificar a pessoa em situação de rua, assegurar e promover a inclusão social, garantir seus direitos e sensibilizá-los quanto a seus deveres e obrigações”.

A abordagem teve como objetivo a identificação e oferta de serviços assistenciais disponíveis no município. Foram disponibilizados os serviços de assistência social tais como referenciamento e acolhimento, mas, no primeiro momento, os venezuelanos não aceitaram.

No grupo foram identificadas algumas crianças e, por isso, foi necessária a intervenção do Conselho Tutelar, quando os imigrantes foram orientados sobre a proibição do trabalho infantil em qualquer situação.