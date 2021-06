Mais de 100 vídeos: polícia prende estuprador de crianças na Grande BH

Material apreendido em Contagem na casa do homem de 31 anos: suspeita é de rede de pornografia infantil (foto: Divulgação/Polícia Civil)

Mais de 100 vídeos armazenados e brinquedos para atrair as vítimas. A Polícia Civil prendeu, nessa segunda (7/6), um homem de 31 anos acusado de estuprar crianças e produzir pornografia infantil em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

De acordo com a polícia, o homem mantinhacom o conteúdo em casa. Os agentes também apreenderam lençóis, preservativos e uma camisa que eram usados durante os estupros.Duas vítimas, ambas de 8 anos hoje, já foram encontradas. Uma delas é umde consagração do homem. O pai dessa criança confirmou a identidade do acusado.

Suspeito usava brinquedos para atrair crianças e cometer os crimes (foto: Divulgação/Polícia Civil)

A polícia agiu depois que recebeu um relatório de uma ONG dos Estados Unidos. Essa organização recebeu as denúncias e repassou à instituição para que as investigações começassem.



Segundo a Civil, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) entendeu que havia evidências suficientes para expedir dois mandados: um de busca e apreensão e outro de prisão preventiva contra o homem.



O delegado Carlos Eduardo Vaz de Oliveira trabalha, agora, para identificar novas vítimas e possíveis outros suspeitos. A polícia trabalha com a possibilidade de o homem integrar uma rede de produção, armazenamento e compartilhamento de pornografia infantil.