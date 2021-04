Preso em Jordânia líder de grupo especializado em pornografia infantil

Segundo a polícia, o homem preso é apenas um dos integrantes de uma associação criminosa (foto: Prefeitura de Jordânia/Divulgação )

Um homem de 25 anos, suspeito de pornografia infantil, foi preso pela Polícia Civil, na cidade de Jordânia, no Vale do Jequitinhonha, no nordeste do estado. Ele mantinha fotos pornográficas de crianças, assim como vídeos, que eram divulgados pelas redes sociais.

Segundo policiais, moradores da cidade mineira estariam entrando em contato com crianças de Brasília e solicitando imagens pornográficas às mesmas.

A denúncia partiu da Polícia Civil do Distrito Federal, que pediu ajuda à polícia mineira, em Jacinto. A partir daí, detectou-se que esse homem era o responsável pelo contato com as crianças e também seria o líder do grupo.

Levantados os endereços do suposto chefe do grupo, foi emitido, pela Justiça, um mandado de busca e apreensão. Os policiais apreenderam, com o autor, celulares e computadores. O objetivo, agora, para a polícia, é descobrir todos os integrantes da organização.