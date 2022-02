BH registra 17 mortes por COVID em 24h, mas transmissão tem nova queda

Transmissão da doença em BH continua recuando (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A.Press)

A cada dia, a transmissão do coronavírus em Belo Horizonte perde força. O Rt, índice que indica o nível médio de transmissão da COVID-19, permanece em queda. Boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira (3) pela administração municipal mostra que o índice recuou de 1,09 ontem para 1,08. Isso significa que cada 100 pessoas transmitem o coronavírus para outras 108. De acordo com infectologistas, o ideal é que o Rt fique abaixo de 1.

Após os últimos dias em alta, as ocupações nos leitos hospitalares destinados ao tratamento de pacientes com a COVID-19 também registraram queda. A taxa de ocupação em UTIs caiu de 92,8% para 87,6% de ontem para hoje. Nas enfermarias, as ocupações saíram de 85,3% para 73,8%. Apesar das reduções, a situação na capital ainda permanece no nível vermelho.

Chama a atenção o número de óbitos contabilizados nas últimas 24 horas em decorrência da doença. Ontem, eram 7.180 e hoje são 7.197.

O número de casos confirmados, de pacientes em acompanhamento médico e de recuperados voltaram a ser atualizados pelo município após solução de problemas técnicos na base de dados e-SUS/Ministério da Saúde.



Até o momento, 318.449 pessoas já se infectaram com o coronavírus na capital. Em acompanhamento médico estão 4.879 pacientes. Os recuperados somam 306.373.