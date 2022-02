Crianças menores de 5 anos retornam às aulas presenciais, em Belo Horizonte

Educação Infantil retoma aulas presenciais nesta quinta-feira em BH (foto: Gladyston Rodrigues/D.A Press/E.M) As aulas presenciais começaram nesta quinta-feira (3/2) para os alunos da Educação Infantil em Belo Horizonte. Crianças com menos de 5 anos puderam retornar à escola seguindo os protocolos de segurança, como o uso da máscara e do álcool em gel.









Para garantir a segurança, Estevão aponta que todos os funcionários das escolas devem estar vacinados contra a COVID-19 e a fiscalização das medidas de segurança. “Uso de máscara 100% do tempo, distanciamento, higiene frequente das mãos e ficar atento aos sintomas.”

Jéssica Mesquita e a pequena Cecília, de 3 anos (foto: Gladyston Rodrigues/D.A Press/E.M)





Para Jéssica Mesquita, mãe da pequena Cecília, de 3 anos, a volta às aulas presenciais contribui para o desenvolvimento da filha - tanto com a formação escolar quanto com o convívio social. “O fato de permanecer em casa e sem poder utilizar áreas públicas se mostrou um desafio em criar métodos de entretenimento e prejudicou sua socialização”, avalia a mãe.

Quanto aos protocolos de segurança, Jéssica está tranquila. “Todos estamos ansiosos e felizes, sabendo que os cuidados estão sendo tomados, e a vacinação em massa proporcionou maior tranquilidade ao corpo docente e consequentemente às crianças e pais.”

“Espero que o ano letivo possa transcorrer de maneira leve e fluida”, deseja a mãe, ao relembrar os últimos dois anos de pandemia que culminaram em tantas dificuldades para a população.

Alunos recebem álcool gel e têm temperatura aferida na entrada da escola (foto: Gladyston Rodrigues/D.A Press/E.M)







AULAS ADIADAS





No último dia 26, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) adiou em uma semana o início das aulas para crianças entre 5 e 11 anos . O retorno, que estava programado para 3 de fevereiro, foi postergado para o dia 14. A decisão vale para a rede pública e privada da capital.





Segundo Kalil, o objetivo da medida é dar tempo aos pais de vacinarem seus filhos com pelo menos a primeira dose da vacina contra COVID-19.





Após a medida, pais e responsáveis organizaram uma manifestação contra o adiamento na porta da prefeitura. A manifestação contou com menos de 100 pessoas, entre pais, mães e crianças. A maior parte dos pais, com filhos em escolas particulares, pedia a manutenção do retorno das aulas presenciais.





Na manhã desta quinta-feira (03/02), a Justiça manteve o adiamento das aulas após a decisão ser contestada pela vereadora Marcela Trópia (Novo).



À tarde, em nova decisão, a Escola Americana de Belo Horizonte, no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, conseguiu autorização da Justiça, em caráter liminar, para que crianças de 5 a 11 anos possam frequentar as aulas antes de 14 de fevereiro, data estabelecida pela prefeitura da capital. A PBH recorreu ao TJMG.



A Defensoria Pública de Minas pediu esclarecimentos da prefeitura sobre o adiamento da volta às aulas. Pelo Twitter, o Ministério Público informou que irá participar de uma reunião com a PBH para discutir o assunto.