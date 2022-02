COVID: BH convoca crianças de 7 e 8 anos sem comorbidades para vacinar

Na próxima também serão realizados chamamentos para o reforço da vacina e quarta dose para alguns públicos prioritários e faixas etárias (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

Confira o novo cronograma

Dia 04/02, sexta-feira: - quarta dose para pessoas de 70 anos ou mais com alto grau de imunossupressão, cuja dose adicional tenha sido há pelo menos 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte e da condição de saúde;

- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, e crianças sem comorbidades de 11, 10 e 9 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas; Dia 05/02, sábado: - primeira dose para crianças sem comorbidades de 7 e 8 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;



- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;



Dia 07/02, segunda-feira: - quarta dose para pessoas de 69 a 50 anos com alto grau de imunossupressão, cuja dose adicional tenha sido há pelo menos 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte e da condição de saúde;



- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8 e 7 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;



Dia 08/02, terça-feira:

- dose de reforço para pessoas de 40 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF;



- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8 e 7 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;



Dia 09/02, quarta-feira:

- repescagem de dose de reforço e quarta dose para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF.



- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8 e 7 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas; - repescagem de dose de reforço e quarta dose para grupos prioritários e faixas etárias já convocados, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF.- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8 e 7 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;

Dia 10/02, quinta-feira: - quarta dose para pessoas de 49 a 18 anos com alto grau de imunossupressão, cuja dose adicional tenha sido há pelo menos 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte e da condição de saúde;



- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8 e 7 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;



Dia 11/02, sexta-feira: - dose de reforço para pessoas de 39 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF. - quarta dose para pessoas de 70 anos ou mais com alto grau de imunossupressão, cuja dose adicional tenha sido há pelo menos 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte e da condição de saúde;- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, e crianças sem comorbidades de 11, 10 e 9 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;- primeira dose para crianças sem comorbidades de 7 e 8 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;- quarta dose para pessoas de 69 a 50 anos com alto grau de imunossupressão, cuja dose adicional tenha sido há pelo menos 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte e da condição de saúde;- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação, e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8 e 7 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;- quarta dose para pessoas de 49 a 18 anos com alto grau de imunossupressão, cuja dose adicional tenha sido há pelo menos 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte e da condição de saúde;- repescagem de primeira dose para crianças com comorbidades de 11 a 5 anos, completos até a data da vacinação e crianças sem comorbidades de 11, 10, 9, 8 e 7 anos, completos até a data da vacinação. É necessário levar, preferencialmente, o documento de identidade ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de residência em Belo Horizonte. A aplicação das vacinas será feita em escolas;- dose de reforço para pessoas de 39 anos, cuja data da segunda dose tenha completado 4 meses. É necessário levar o cartão de vacina, o documento de identidade e CPF.

Horário de funcionamento

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) ampliou a vacinação contra a COVID-19 para crianças sem comorbidades de 7 e 8 anos, completos até a data da vacinação, para o dia 5 de fevereiro.Para ampliar o acesso da população, a imunização infantil neste sábado (5/2) será exclusivamente em Centros de Saúde, das 8h às 14h, já que não haverá atendimento nos locais de aplicação das vacinas contra a COVID-19.Na segunda-feira (7/2), a vacinação do público será retomada nas escolas municipais. Na próxima semana, também serão realizados chamamentos para o reforço da vacina e quarta dose para alguns públicos prioritários e faixas etárias (veja cronograma).Para se vacinar, as crianças com ou sem comorbidades devem estar acompanhadas de pais ou responsáveis e apresentar, preferencialmente, o documento de identificação com foto ou certidão de nascimento, CPF, comprovante de endereço e cartão de vacina.Caso o acompanhamento seja por terceiros, é necessário apresentar o termo de autorização para vacinação, disponibilizado no portal da Prefeitura, devidamente preenchido e assinado pelos pais ou responsáveis.



O horário de funcionamento dos Centros de Saúde e postos extras em dias úteis é das 8h às 17h. Neste sábado, 5 de fevereiro, haverá vacinação das 8h às 14h, exclusivamente para o público infantil.



Já o horário dos pontos de drive-thru é das 8h às 16h30. Os shoppings funcionam das 13h às 19h30. A vacinação nas escolas é das 9h às 16h.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas, prevenção, pesquisa e vacinação.