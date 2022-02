BH: hospital infantil tem 100% dos leitos de enfermaria ocupados

Fachada do Hospital João Paulo II, em BH (foto: Jair Amaral/EM/DA Press)

A ocupação de leitos de enfermaria no Hospital Infantil João Paulo II, no Bairro Santa Efigênia, Região Leste de Belo Horizonte, está em 100% nesta quinta-feira (3/2).A informação foi divulgada pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável por gerir a unidade de saúde.Ainda segundo a fundação, na UTI pediátrica, a ocupação está em 69%. Para atender a alta demanda do atual cenário epidemiológico, a unidade abriu, em janeiro deste ano, mais 10 leitos de terapia intensiva pediátrica.O hospital conta com atualmente 105 leitos de enfermaria, 26 de UTI Pediátrica e outros 18 na sala de decisão clínica (SDC)."É de total relevância reforçar a importância da vacinação para as crianças, a fim de assegurar a imunização e, assim, diminuir os casos graves e a necessidade de internações hospitalares", afirmou por meio de nota.