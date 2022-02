COVID-19: Contagem promove mutirão para incentivar vacinação infantil

A campanha "Liga da Vacina" será realizada neste sábado (5/2), das 9h às 15h, nas regiões Industrial, Nacional e Ressaca (foto: Elias Ramos / PMC)

Com 14,5 % das crianças com 7 a 11 anos sem comorbidades e de 5 a 11 anos com comorbidades, quilombolas e indígenas vacinadas contra a COVID-19, Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai promover mais um mutirão para incentivar a vacinação.





A campanha "Liga da Vacina" será realizada neste sábado (5/2), das 9h às 15h, nas regiões Industrial, Nacional e Ressaca. O público-alvo da vacinação será às crianças sem comorbidades a partir de 6 anos, e com comorbidade, deficiência permanente, indígenas e quilombolas entre 5 e 11 anos.

O objetivo da campanha é reforçar a vacinação infantil, intensificar o processo de imunização em crianças acima de 5 anos e facilitar o acesso para o público-alvo.





"Queremos fazer um apelo aos pais. A vacina é segura e eficaz. Levem seus filhos! Estamos chegando próximo à volta às aulas presenciais, vamos propiciar um ambiente mais seguro para a comunidade escolar e avançar cada vez mais no enfrentamento a COVID-19", reforça Fabrício Simões, secretário de Saúde.





A expectativa é de que neste sábado, 3 mil crianças sejam vacinadas durante o mutirão. No último fim de semana, na estreia da campanha, quase mil crianças do grupo-alvo (8 a 11 anos sem comorbidades e a partir de 5 anos com comorbidades, quilombolas e indígenas) foram imunizadas, segundo a prefeitura.





Ainda de acordo com administração municipal, 50.567 crianças foram convocadas para a imunização, deste total, 10.095 de 7 a 11 anos sem comorbidades e de 5 a 11 anos com comorbidades, quilombolas e indígenas já foram imunizadas no município, o que representa 14,5%.





"De segunda a sexta-feira disponibilizamos nove pontos de imunização. Neste sábado, vamos oferecer mais três pontos para que possamos ampliar ainda mais. É importante destacar que o nosso planejamento depende da quantidade de doses que são enviadas ao município pelo governo estadual. O nosso objetivo é sempre oferecer o mais rápido as doses para ampliar a cobertura vacinal e garantir uma volta às aulas segura em Contagem", destaca o secretário de Saúde.