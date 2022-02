PBH já registrou mais de 2 mil teleconsultas por sintomas respiratórios

Desde o dia 6 de janeiro, a Prefeitura de Belo Horizonte retomou o serviço de consulta on-line para casos de síndrome gripal (foto: PBH SMSA/Divulgação)

O serviço de consulta on-line para casos de síndrome gripal ofertado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), em parceria com a Unimed-BH, desde 6 de janeiro, já realizou 2.460 atendimentos. A procura foi tão grande que a média inicial de 60 teleconsultas diárias chegou a mais de 230 consultas em um único dia.

Quem necessitar do serviço deve acessar o site da prefeitura ou o aplicativo PBH APP e se cadastra para uma 'Consulta On-line Síndrome Gripal'. O cidadão deve ter 18 anos ou mais e apresentar sintomas como tosse, dor de garganta, congestão nasal e coriza, com ou sem febre.

O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 21h. Por meio dos centros de saúde da capital é possível se cadastrar no sistema. No momento da consulta, no dia e hora agendados, é necessário que o usuário acesse o sistema com dados cadastrais, que são CPF e data de nascimento, para iniciar a consulta por vídeo.

Os pacientes com síndrome gripal com critérios de risco seguirão, ainda, em telemonitoramento, por telefone. A cada 48 horas, a equipe da unidade de atendimento ligará de acordo com a indicação médica, para avaliar a evolução dos sintomas.

Com informações da PBH