Ex-vereador de Patos de Minas morre aos 45 anos após sofrer infarto

Marquim das Bananas já tinha atuado como suplente em 2012 e, em 2016, como vereador após um dos parlamentares sofrer AVC (foto: Reprodução/Redes Sociais) O ex-vereador Marcos Antônio Rodrigues, conhecido como Marquim das Bananas, morreu nesta sexta-feira (4/2) aos 45 anos após complicações de um infarto sofrido na terça-feira (1º/2), em Patos de Minas, no Alto Paranaíba mineiro.

Mandatos

Em 2012, o ex-vereador atuou como 1º suplente após perder a corrida eleitoral para a Câmara Municipal. Em 2016, ocupou a cadeira depois de um dos vereadores sofrer um acidente vascular cerebral (AVC).

Eleito em 2020 com 1.828 votos pelo Partido Social Democrático (PSD), Marquim das Bananas teve o mandato cassado em 2021 após acusação por assédio sexual a uma assessora.

O cargo na Câmara foi revogado no dia 4 de novembro do ano passado, com 12 votos a favor e 4 contra a cassação do ex-parlamentar.

Enterro

Através das redes sociais, parentes e amigos prestaram homenagens ao ex-vereador.

“Descanse em paz meu amigo. Vai com Deus”, disse um dos amigos de Marcos.

O velório irá acontecer na Funerária Bom Pastor, na Av. Paracatu, e o sepultamento será às 15h na comunidade rural Campo Bonito, em Lagoa Formosa.