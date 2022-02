Homens chamam sargento da PM de 'gostosa' e acabam presos

Ingresso da mulher na Polícia Militar mineira há 40 anos foi exaltado durante evento em setembro de 2021: ainda falta respeito (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) O que há algumas décadas poderia ser considerada apenas uma "abordagem inadequada", desde 2018 (ano em que a importunação sexual se tornou lei) a famigerada "cantada" vira caso de polícia. Foi o caso de dois homens que resolveram assediar uma sargento da Polícia Militar de 30 anos, nessa quinta-feira (4/2), no Sul de Minas. Resultado: a dupla recebeu voz de prisão e foi parar na delegacia.

A agente de segurança, que estava fardada e trabalhando, evitou a abordagem em um primeiro momento. No entanto, os homens retornaram ao local e continuaram a assediá-la.





A militar, então, acionou uma viatura da PM e outros policiais encontraram os autores no interior do Mercado Municipal da cidade. Os militares ainda acharam uma testemunha, que presenciou a importunação e pediu"respeito" aos dois homens, que não se importaram com a reprimenda.





Os dois receberam voz de prisão pelo crime de importunação sexual.





O artigo 215-A do Código Penal brasileiro, citado pelos militares na hora da prisão e que tipifica a importunação sexual, define como crime "praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro".





A pena pode variar de reclusão entre 1 e 5 anos, "se o ato não constitui crime mais grave".