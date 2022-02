Homem que matou bebê de 1 ano é condenado a 30 anos de prisão

Julgamento ocorreu no I Tribunal do Júri, no Fórum Lafayette (foto: Cecília Perdezolli/TJMG/Divulgação)

Foi condenado a 30 anos de prisão o homem acusado de agredir até a morte o enteado dele, de apenas 1 ano, no início do ano passado na Vila Fazendinha, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. A mãe do menino também foi detida na época. O júri começou na manhã de ontem (3/2) no Fórum Lafayette e a sentença foi proferida à noite.









Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), consta na denúncia do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que a mãe sabia que o menino era agredido constantemente pelo padrasto, mas não tomava nenhuma atitude. Vizinhos ouviam os gritos e choro da criança, assim como barulhos que indicavam que ele era vítima de violência. Além disso, de acordo com o órgão, em outra ocasião, o menino já havia sido atendido na UPA com uma fratura grave em um dos braços, ferimento incompatível com o relato da mãe, de que ele teria caído do berço. Exames feitos na ocasião apontaram fraturas antigas e já calcificadas na criança.





“Consta da denúncia que, na data dos fatos, mesmo ciente de que o denunciado Dalmo agredia violentamente P.E, a denunciada, novamente, omitiu-se do dever de cuidado e proteção, deixando a vítima aos cuidados do ofensor, que, como de costume, espancou o referido infante, criança de tenra idade, atingindo-o com violentos e cruciantes golpes que acabaram por provocar a morte em razão de politraumatismo contuso, com hemorragia cerebral e em seus órgãos internos, além de diversas equimoses e escoriações por todo o corpo, bem como fratura femural, conforme relatório de necropsia acostado aos autos”, informa o TJMG.





No júri de ontem, o juiz ouviu três testemunhas. Dalmo ficou em silêncio durante o interrogatório. "O conselho de sentença decidiu que o réu cometeu um crime de homicídio qualificado em relação à vítima", diz a decisão. "Ainda foram reconhecidas as agravantes de reincidência, de o réu ter se prevalecido de relação de coabitação com a vítima e de recurso que impossibilitou a defesa da vítima", declarou o juíz. Assim, o homem foi condenado a 30 anos de prisão em regime inicialmente fechado. Ele não deve recorrer em liberdade.