Vereador é detido por agredir a própria filha em Jacuí

Fato ocorreu neste domingo (30/1), em Jacuí, Sudoeste Mineiro (foto: Reprodução da Internet)

Na noite de domingo (30/1), a Polícia Militar foi solicitada no Bairro Santo Antônio, na cidade de Jacuí, a 400 quilômetros de Belo Horizonte. No local, havia um homem de 55 anos, de posse de uma faca. Os policiais tentaram conversar com o homem, que insistiu em não soltar a faca, e seguiu em direção aos policiais militares. O homem é o vereador Célio Batista (PSDB), que foi desarmado pelos PM’s ao apresentar sinais semelhantes à embriaguez.





Durante o atendimento da ocorrência, a filha de Célio, uma jovem de 23 anos, disse que ela teria a agredido com socos no rosto por um desentendimento familiar. De acordo com a PM, o namorado da filha de Célio, de 31 anos, relatou à polícia ter tentado conversar com o vereador, sem sucesso.

Tanto o vereador quanto a filha foram levados para atendimento médico e, na unidade do Pronto Socorro de Jacuí, o homem insistiu em tentar agredir os policiais militares, sendo novamente contido. A filha de Célio sofreu diversas lesões na face, sendo liberada em seguida.



O homem que estava com a faca sofreu lesões leves, sendo liberado do atendimento médico. Ele foi preso em flagrante em seguida e levado para São Sebastião do Paraíso no plantão da Polícia Civil. Ele afirmou que as agressões contra sua filha se deram como forma de defesa. Célio foi preso em flagrante e encaminhado para a 4ª Delegacia Regional de Policia Civil. Após pagar fiança, foi liberado.

Segundo o delegado regional Tiago Bordini, o vereador foi autuado em flagrante pelos crimes de lesão corporal (violência doméstica), ameaça e desacato. “Ele pagou fiança e saiu e vai responder em liberdade. O procedimento será comunicado ao Fórum agora e a Justiça dará prosseguimento”, explicou.

A Câmara ainda não manifestou. O vereador, que é ex-vice-prefeito de Jacuí, disse que foi uma “discussão boba” por causa de um cachorro. “Minha filha chegou com uma amiga e eu e ela começamos a discutir, momento em que ela me agrediu primeiro, machucando o meu nariz. Começamos a trocar socos e ambos saímos machucados. Em seguida, minha filha voltou em casa com o namorado. Ele me chamou para a briga e eu peguei uma faca para me defender e não saí, fiquei no portão de casa. Minha filha ligou para a polícia, eles vieram, eu estava exaltado discuti com eles, que me agrediram covardemente”, contou a sua versão.

Procurada, a Polícia Militar ainda não se manifestou.