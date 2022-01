Polícia divulga imagens de suspeito que atropelou e matou idosa em Araxá

Suspeito, antes do atropelamento, transitando pela rua Dom José Gaspar, em Araxá (foto: PCMG/Divulgação)

Após autorização do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e do Poder Judiciário, o delegado de Trânsito de Araxá, Renato Alcino, divulgou nesta segunda-feira (31/1) um vídeo com imagens de um homem no momento em que ele atropelou e matou uma idosa em faixa de pedestre da avenida Imbiara, em frente ao colégio Dom Bosco, no dia 30 de novembro do ano passado.





Assista:





Ainda conforme o delegado, quem tiver informações do suspeito pode entrar em contato pelos telefones, que também tem WhatsApp: (31) 99831 2700 e (31) 3669 9940. O vídeo mostra imagens do suspeito antes do crime, transitando de moto próximo ao Posto Deck, pela avenida Getúlio Vargas, estacionando sua moto na rua Dom José Gaspar, caminhando pela calçada desta rua e, por fim, atropelando a vítima sobre a faixa de pedestre da avenida Imbiara e depois fugindo sem prestar socorro.

“Nós precisamos da ajuda de todos para divulgar estas imagens e trazer para nós a qualificação deste individuo para que ele seja responsabilizado perante a Justiça pelo crime que cometeu”, finalizou o delegado.