Três morrem em acidentes nas rodovias mineiras nas últimas 24 horas

Corpo de mulher foi encontrado no meio do asfalto na BR-459, próximo a São Gotardo (foto: Google maps)

Uma grande tragédia. Assim pode ser definido o acidente entre um caminhão e um veículo de passeio, que bateram de frente, no km 108 da BR-459, próximo a Pouso Alegre, no Sul do estado, e que resultou na morte do motorista do veículo, um homem de 40 anos. O filho dele, um menino de sete anos, ficou ferido e foi socorrido, sendo levado para o Hospital do Pronto-Socorro de Pouso Alegre. O motorista do caminhão nada sofreu.

Segundo o boletim de ocorrência (BO) do Corpo de Bombeiros, o carro trafegava no sentido Bairro Cidade Jardim/Pouso Alegre, e, ao realizar uma curva para a direita, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o caminhão que seguia em sentido contrário.

Corpo no meio da pista

No km 87 da rodovia MG-235, em São Gotardo, no Alto Paranaíba, uma mulher, ALAC, de 22 anos, morreu, atropelada, por um veículo não identificado, que fugiu do local. Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), a comunicação do acidente foi feita por motoristas que passaram pelo local. O corpo estava no meio da estrada, com fraturas no crânio e perda de massa encefálica, além de diversas fraturas expostas ao longo do corpo.

No momento em que uma ambulância fazia o resgate do corpo, apareceu um advogado no local, dizendo que o autor do atropelamento era seu cliente, que ele estaria em Guarda dos Ferreiros e que o magistrado iria buscá-lo.

Uma parente da vítima foi localizada e contou que a mulher passava por problemas emocionais e que por isso estava vivendo em sua casa, mas que a dona da casa não viu quando a vítima saiu. O corpo foi encaminhado para o IML de Patos de Minas.

Motociclista

Na MG-412, próximo a Ataléia, no Vale do Mucuri, um motociclista, que estava numa Yamaha Fazer, perdeu o controle do veículo, derrapou e caiu na pista, e acabou morrendo. Não existe informação de que outro veículo esteja envolvido.