Caminhão sem freio invade tradicional clube e destrói casa em Santa Luzia

Caminhão destruiu a fachada do Clube Social Icaraí e só parou na casa que fica ao lado (foto: CBMMG)

Um caminhão sem freios, carregado de sal, invadiu o Clube Social Icaraí, no Bairro São Geraldo, em Santa Luzia, na Grande BH, destruindo toda a fachada do local e indo parar dentro de uma casa, que fica depois do clube. “O barulho foi ensurdecedor, como se uma bomba caísse aqui, ao lado da gente, mas, felizmente, ninguém se feriu”, afirma Rosemeire de Fátima Dias de Pinho, secretária do Icaraí.

O acidente ocorreu no início da tarde. Segundo Rosemeire, o acidente poderia ter sido pior. “Suspeitamos que o motorista do caminhão, que sofreu apenas pequenos corte, jogou o caminhão em cima do muro do clube, pois parece que perdeu o freio. Se tivesse continuado a descer, seria pior, pois poderia passar por cima de carros e atingir e destruir outras casas mais embaixo.”

A secretária conta, ainda, que a sorte foi o clube ficar naquele ponto, pois os muros são duplos e isso teria ajudado a frear o caminhão. O pior, no entanto, é a casa que foi atingida, que teve a garagem, uma varanda e a sala de estar destruída. Tudo veio abaixo” diz ela.

Vizinhos relataram aos bombeiros, que isolaram a residência e que foi muita sorte ninguém ter morrido. As estruturas do clube e da casa ficaram abaladas. Por isso, a Defesa Civil foi chamada ao local e deve emitir um parecer ainda nesta segunda-feira.

O local foi isolado e a Cemig também foi chamada para fazer a desenergização da rede elétrica, pois existe risco de incêndio, uma vez que parte da rede se partiu e os fios ficaram caídos na rua.