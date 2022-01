Polícia Civil recupera 100 toneladas de milho roubadas em Ibiá

A carga estava num galpão próximo a Campos Altos, pertencente a um receptador que foi preso (foto: PCMG)

A Polícia Civil do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba entrou em alerta após uma denúncia do roubo de 100 toneladas de milho de uma fazenda em Ibiá, na última sexta-feira (28/1), a . Durante todo o final de semana, procurou-se pelos ladrões. Em 48 horas, a carga foi localizada em Campos Altos, com a apreensão do produto e a prisão do receptador. O milho apreendido está avaliado em R$ 200 mil.

As imagens das câmeras de segurança da fazenda foram fundamentais para a polícia chegar aos criminosos. Por elas, constatou-se que indivíduos desconhecidos mudavam a direção das câmeras enquanto esvaziavam reservatórios de grãos, isso, por dias consecutivos. Ou seja, o roubo teve início no dia 26 de janeiro e eles retornaram ao local, para roubar mais carga.

O fato se repetiu de forma semelhante por vários dias, conforme mostram as gravações, sendo que, mesmo após o produtor rural noticiar que havia sido furtado, os autores ainda retornaram no dia seguinte e furtaram os cereais uma última vez.

Foi a partir dessas imagens que policiais de Ibiá localizaram outras propriedades com circuitos de vigilância, o que possibilitou identificar os caminhões que transportavam as cargas subtraídas.

Primeiro, foi feita a identificação dos proprietários dos veículos. Os suspeitos passaram, então, a ser monitorados, e conseguiram descobrir o local onde o milho foi descarregado, um galpão localizado em Campos Altos, às margens da BR-262.

Os policiais de Ibiá solicitaram, então, apoio da Delegacia em Campos Altos, que realizou a abordagem e recuperou a carga roubada.