Polícia prende homem que mantinha mulher em casa sob mira de revólver

A arma e as munições que estavam com homem foram apreendidas pelos policiais militares (foto: Divulgação Polícia Militar)

A madrugada desta segunda-feira (31/1) foi agitada no Bairro Satélite, em João Monlevade, com movimentação intensa de equipes da Polícia Militar na Rua São Luiz. Os policiais foram ao local depois que a PM recebeu denúncia anônima informando que uma mulher de 31 anos estava sendo mantida em cárcere privado pelo seu ex-namorado, um homem de 39.

As equipes de policiais cercaram a residência onde o homem estava com a mulher. Ele ficou agitado com a presença dos militares do lado de fora e se distraiu.



Aproveitando o descuido do ex-namorado, a mulher conseguiu escapar da casa, sendo amparada pelos policiais.

Ela contou aos militares que o autor foi até seu local de trabalho, no domingo, exigindo que os dois voltassem a se relacionar. Inconformado com a negativa, o homem fez uma série de ameaças, conforme contou a mulher, e a obrigou a subir na garupa de sua motocicleta, levando-a para a casa dele, no Bairro Satélite.

Ao chegar em casa, o homem levou a ex-namorada para o quarto, saiu por instantes e voltou minutos depois com um revólver em punho. A mulher tentou fugir, mas foi impedida, sob a mira do revólver.

Enquanto a mulher relatava aos policiais os fatos, outros policiais, usando de técnicas de negociação, convenceram o homem a se entregar. Rendido, o homem permitiu que a polícia entrasse em sua casa. As buscas foram feitas em todos os cômodos e os policiais encontraram um revólver calibre 32, dentro de uma caixa de auto falante, com cinco munições intactas.

Encontraram também mais quatro munições de calibre 32, oito munições de calibre 765/32 e sete munições calibre 380. O homem informou aos policiais que possui a arma de fogo há cerca de três anos, e que havia comprado a arma, com todas as munições, em Belo Horizonte. Preso, ele foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de João Monlevade.