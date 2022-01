Mãe é acusada de agredir a filha de 2 meses e acaba presa

Conjunto Minas Caixa foi o cenário da triste agressão da mãe à bebê de 2 meses (foto: Google Maps)

Uma mulher de 31 anos foi presa no Conjunto Minas Caixa, em Venda Nova, Região Norte de Belo Horizonte, acusada de maus-tratos contra a filha de 2 meses. Segundo testemunhas, a mulher teria gritado com a criança, que chorava, e em seguida a jogou no chão e ameaçou chutá-la, sendo impedida pelo padrinho da menina. O homem também acabou preso por ter agredido a mãe.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência. Quando os policiais chegaram ao Conjunto Minas Caixa, foram recebidos pelo padrinho, que contou o que havia acontecido.

Ele contou que, diante das agressões, tentou tomar a recém-nascida da mãe. A mulher, então, partiu para cima dele, tentando agredi-lo e ele acabou revidando com um soco.

A tia da mulhere disse que a sobrinha é usuária de drogas e que não teria condições de arcar com a responsabilidade de criar a menina e se prontificou a ficar com a guarda da criança.

Em sua defesa, a mãe alegou que nunca agrediu a filha e que tinha sido, sim, agredida pelo padrinho a criança, a pauladas. Tinha lesões no pescoço e na boca. A mulher foi encaminhada para a UPA do bairro, para ser medicada. Depois, foi levada para a Delegacia de Venda Nova, junto com o padrinho. A criança ficou aos cuidados de familiares.