Bombeiros resgatam dois corpos de desaparecidos em cachoeiras mineiras

Buscas dos bombeiros durou quatro dias na cachoeira do Luiz, em Santos Dumont (foto: CBMMG)

Dois corpos de desaparecidos em cachoeiras foram localizados nesta segunda-feira (17/1), pelo Corpo de Bombeiros. Em Santos Dumont, na Zona da Mata, foi resgatado o corpo de um jovem de 14 anos, que se afogou na Cachoeira do Luiz, na última sexta-feira (14/1).

Segundo testemunhas, a vítima estava atravessando a cachoeira com um grupo de amigos quando escorregou e foi arrastado pela correnteza. As buscas permaneceram por quatro dias, quando foram realizados mergulhos, varredura no rio e buscas nas margens.

O corpo foi encontrado a um quilômetro do local onde ele caiu. A técnica que possibilitou o encontro do corpo foi a de varredura e movimentação da água, o que fez com que o corpo se desprendesse do que o prendia no fundo do rio, que pode ser pedra ou galhada. Isso fez com que o corpo submergisse.

Catuji

No último sábado (15/1), o Corpo de Bombeiros de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, foi acionado para ir ao Balneário Jangadeiro, em Catuji, na Região Leste do estado, onde um homem de 30 anos, se afogou próximo à margem da cachoeira local. O corpo foi encontrado no final da tarde de domingo, e estava a quatro metros de profundidade.