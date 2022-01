Operador de máquinas está desaparecido na região de Contagem, desde 8 de janeiro (foto: Redes sociais)

Desaparecido desde o último dia 8 de janeiro, a família do operador industrial Geraldo Andrade Ferreira, de 51 anos, pede ajuda. Ele foi visto pela última vez, no Bairro Parque São João, em Contagem, na Região Metropolitana de BH, onde trabalha.



Segundo a irmã dele, Ferreira teria saído do serviço e foi visto caminhando pelas ruas do bairro. Voltou a ser avistado caminhando pelo bairro no último final de semana, sábado e domingo, tornando a desaparecer.





Ela conta ainda que o irmão vive sozinho. Não foi visto por seus vizinhos. Quem tiver informações deve acionar os telefones 190 (Polícia Militar) e 0800-2828197 (Polícia Civil), ou ainda os telefones de familiares, (31) 99577-8518, (31) 99388-2538, (31) 98386-0406 e (33) 98801-4074.