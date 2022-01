Voluntários encontram corpo de idoso desaparecido após chuvas em Mesquita

As buscas por João Rufino foram feitas em áreas com muitos obstáculos naturais (foto: Divulgação Corpo de Bombeiros)

Um grupo de voluntários que participava das buscas por João Rufino Torres, de 65 anos, desaparecido na zona rural de Mesquita, no Vale do Aço, encontrou nesta sexta-feira (14/1), o corpo do idoso, muito conhecido e querido na cidade.

João Rufino desapareceu na terça-feira (11/1), junto com seu neto, o garoto Marcos Carvalho da Costa, de 11 anos. Os dois teriam tentado atravessar um córrego, durante a chuva forte que caiu em Mesquita, causando muitos estragos.

No último ato das buscas, o corpo de João Rufino foi encontrado em um terreno distante aproximadamente 15 quilômetros do local onde avô e neto foram levados pelas águas.

Uma equipe de militares do Corpo de Bombeiros fez o resgate do corpo de João Rufino, que foi submetido à perícia da Polícia Civil de Minas Gerais e encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ipatinga. Esta foi a segunda morte causada pelas chuvas em Mesquita neste início de ano.