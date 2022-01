'Eu toco para a água abaixar', diz sanfoneiro após chuvas em cidade mineira

AM

Creu dos Teclados toca a sanfona para ajudar a aliviar o sofrimento da população da cidade (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A PRESS)



Em meio às ruas tomadas pelo barro, o músico vem trazendo alento para os moradores que tiveram suas casas tomadas pelas enchentes. "Eu toco para a água abaixar", diz o músico Jair Teodoro, conhecido como Creu dos Teclados com água até a cintura, em Barra de Manhuaçu, um dos bairros de Aimorés, no Leste de Minas, cidade frequentemente atingida pelas cheias dos rios Doce e Manhuaçu em temporadas de chuvas.

Conhecido na região desde o final dos anos 80, Créu dos Teclados alegra o povo do Vale do Rio Doce. Já fez shows de Valadares até Vitória, no Espírito Santo. Diz que vê na música esperança para dias melhores.





“Moro aqui e tenho que ficar em cima da casa até a água abaixar. É coisa rápida… coisa de cinco dias. Essa enchente está diferente, está demorando um pouco mais… mas, aí, ficamos em cima da casa tocando sanfona, teclado, violão… ficamos com a família”, conta.





Em conversa com o Estado de Minas, Creu diz que faz serenatas para a família e vizinhança Lembra que os moradores já sabem como conviver com enchentes.

Mesmo debaixo d'água, Creu toca seu teclado, seu violão e sua sanfona pra passar o tempo e para alegrar a vizinhança. Tocando forró raiz e os ''modão''. Os vizinhos ficam esperando a sua música contagiante, para alegrar o dia a dia até que as águas baixem.



Com sua simplicidade, carisma e um coração enorme, arrecadou na Pandemia 6 toneladas de alimentos para serem distribuídos pela região. Chuvas em Minas

As chuvas em Minas Gerais provocaram um rastro de destruição, com mortos e milhares de desabrigados em vários municípios. Desde o início do período chuvoso, mais de 4 mil pessoas estão desabrigadas e 26 mil desalojadas.





Nessa quinta-feira (13/1), a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) informou que já são 374 municípios mineiros em situação de emergência. O número de mortos em consequência do período chuvoso chegou a 25.