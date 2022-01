Minas vacina as primeiras 10 crianças contra COVID; veja quem foi a 1ª

Crianças começaram a ser vacinadas em Minas (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Horas depois de receber o primeiro lote com 110 mil doses de vacinas infantis vindas do Ministério da Saúde, Minas Gerais vacinou na tarde desta sexta-feira (14/1) as primeiras crianças do público alvo, que abrange a faixa etária de 5 a 11 anos. Quem teve a honra de ser o primeiro da fila foi Miguel Bittencourt, de 10 anos, que recebeu o imunizante em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

“Senti muito feliz. Doeu, mas valeu a pena”, contou Miguel, que tem autismo e estave acompanhado da mãe, Deusmara Andrade. “Estou muito feliz, pois acredito na imunização. Todos deveriam vacinar seus filhos. É um sentimento de felicidade e gratidão”, contou ela, emocionada.





Gabriela Duarte, de 9, que tem síndrome de down com cardiopatia congênita, além de bronquite e hipertiriodismo, também teve a sorte de receber a dose no primeiro dia de vacinação. “Não doeu”, contou ela, com um sorriso contagiante.





A mãe, a diretora escolar Fernanda Duarte, de 37, comemorou a oportunidade: “Foi um alívio para todos nós quando recebi o convite hoje para participar desse movimento histórico. Uma amiga que é neuropsicopedagoga dela me ligou perguntando se eu queria. Na hora, liguei para o médico dela para saber se ela poderia participar do processo”.



Ana Carolina Pereira, de 31 anos, levou a filha Maria Jília Fonseca, de 5. A pequena tem microcefalia causada pelo Zika Vírus. "Eu vacinei a minha filha muito confiante e consciente. A vacina vai possibilitar muito a nossa rotina porque ela faz tratamento em BH, em Pedro Leopoldo... E a criança fica muito exposta", disse. Além disso, ela comemora a primeira dose antes do retorno das aulas.



A aplicação das primeiras doses em crianças de 5 a 11 anos foi acompanhada pelo governador Romeu Zema e pelo secretário de Estado de saúde, Fábio Baccheretti. A previsão é, que até fevereiro, todos do público-alvo sejam vacinados no estado.



A partir de segunda-feira (17/1), novas remessas chegarão ao aeroporto de Confins. Em todo o Brasil, o Ministério da Saúde estima imunizar 20 milhões no público infantil. Inicialmente, serão contempladas as crianças com deficiência permanente ou com comorbidades, além de indígenas e quilombolas.





Os pais ou responsáveis devem acompanhar as crianças nos locais de vacinação contra a covid, manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito.





Remessas





“Iniciamos e tivemos a oportunidade de estar presentes as 10 primeiras crianças do grupo prioritário com a primeira remessa de 110 mil doses que chegou hoje. Estamos distribuindo a remessa para o todo o estado. É uma satisfação muito grande estarmos indo para mais essa etapa. Cada vez fica mais comprovado que a imunização é a solução”, afirmou Zema.





“Apesar do aumento astronômico do número de casos, não estamos assistindo a nenhum grande reflexo sobre o sistema de saúde, com internações ou óbitos. Está comprovado que a imunização funciona. Se esse surto tivesse ocorrido no ano passado, teria havido sobrecarga no sistema de saúde”, completou o governador.